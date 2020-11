Béatrice NOREL

Entreprendre Autrement ...

Bonjour et Bienvenue sur mon profil



Aujourd'hui, le monde du travail change !



Que vous soyez salarié.e, indépendant.e, entrepreneur.e, combien avez-vous été à réinventer votre vie professionnelle durant ce confinement ?



Alors si vous êtes inquiet.e, si vous êtes insatisfait.e, si vous avez le sentiment qu'il y a sûrement une meilleure façon de vous en tirer sur les plans professionnel et personnel !



Nous recherchons des personnes passionnées par le e-commerce et motivées pour développer leur propre réseau de distribution depuis leur domicile et en ligne.

Que se soit pour un complément de revenu et quelques heures par semaine ou pour envisager une reconversion professionnelle à terme.



Notre système de réussite de commerce en ligne en réseau connaît un développement exceptionnel du fait de l'évolution des modes de consommation, de l'attrait pour la consommation de produits naturels de bien-être, de nutrition équilibre, sportive et esthétiques et du fait du développement sans précédent des demandes d'emploi à domicile en télétravail.



Si vous avez envie de développer une nouvelle source de revenus sans changer ce que vous faites actuellement, si vous avez envie de plus de liberté, de plus de temps avec votre famille et de plus de loisirs, alors, sentez vous libre de revenir vers moi pour plus d'infos sur la société partenaire, les produits et le plan de rémunération !



Mes compétences :

Développement personnel

Microsoft Excel

Informatique

Microsoft Word

Recrutement

Stratégie de communication

Networking

Marketing relationnel

Marketing de réseau

Public speaking