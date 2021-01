Beatrice NURMILA

Avec un gout prononcé pour les contacts humains, je veux continuer à exercer en tant "qu'auxiliaire scolaire" polyvalente!!!!

j'ai plus de 6 ans à mon actif dans ce secteur, sachant que j'ai également travaillé en tant qu'assistante maternelle agréée, sans oublier le poste d'employée polyvalente dans le domaine de la vente.



Aujourd'hui, en reconversion professionnelle, je reviens et reste dans le secteur de l'accompagnement auprès des enfants voire même avec un handicap.

je peux et je sais m'adapter à toutes les typologies d'enfants (ex les DIX)