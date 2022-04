Béatrice SOAVE

Particulièrement dynamique, après 15 années d'expérience en qualité d'assistante commerciale polyvalente en TPE de différents domaines, je poursuis mon évolution professionnelle. Pour cela, j'ai rajouté une corde à mon arc: en obtenant ma licence Gestion administrative & RH en CIF en 2014, j'ai validé mon expérience en assistanat de direction et ajouté des compétences en RH. J'ouvre ainsi la porte aux opportunités afin de mettre mes compétences pluridisciplinaires au service d'une entreprise à taille humaine nécessitant de personnel polyvalent et motivé!



Mes compétences :

Responsable

Dynamique

Réactivité et sens de l'initiative

Force de proposition et d'anticipation

Gestion administrative

Gestion des stocks et approvisionnement

Process de recrutement

Compétence de base RH (paie, contrat travail...)

Administration des ventes