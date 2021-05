Béatrice TRABET

17 ans d’expérience en Logistique / Supply Chain

avec une dominante pour la logistique industrielle.



J’ai un profil extrêmement complet avec des expériences en management et coordination transverse, en optimisation des flux & réduction des coûts logistiques, et en formalisation des processus.

Ce qui me permet de comprendre le langage et les problématiques de chaque acteur de la supply chain.



Ma volonté est de réussir ensemble avec une préoccupation permanente de l’amélioration continue, de la recherche de l’excellence organisationnelle et opérationnelle.



Mes compétences :

SAP

Indicateur de performance

Supply Chain

Gestion de projet

Management

Approvisionnement

Logistique

Rationalisation des processus et des coûts

Pilote de Flux

Planification production

Gestion des stocks

Coordination transverse

Lean supply chain