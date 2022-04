Béatrice VAUDELEAU

La relation d'aide à autrui est une passion de longue date.



J'ai commencé par écouter et conseiller les autres au sein de l'entreprise, en qualité de juriste. Après une reconversion professionnelle majeure, j'exerce aujourd'hui le métier de psychologue clinicienne psychothérapeute.



J'interviens dans la prise en charge psychologique du handicap (autisme) au sein d'établissements médico-sociaux. Je conçois et j'appuie la mise en oeuvre de projets de vie faisant sens pour la personne, en étroite concertation avec ses proches et les autres professionnels de santé de l'institution. J'apporte mes compétences notamment en matière d'évaluation psychologique, d'utilisation d'outils adaptés au handicap. J'apporte ma contribution au déroulement de la vie institutionnelle par une analyse des pratiques et un soutien aux équipes.



J'apporte, dans le cadre d'une association dédiée aux troubles des apprentissages, mon soutien à des enfants et des adolescents confrontés à des difficultés scolaires, par le biais de bilans psychologiques et d'accompagnements psychothérapiques.



Au sein de mon cabinet de psychothérapie, j'accompagne des personnes, à tout âge de la vie, qui sont en difficulté, en souffrance, désireuse de dépasser des blocages personnels, scolaires, professionnels, de s'engager dans un processus de changement. Je les accompagne, au travers d'un dialogue authentique, actif et non directif, à leur rythme, dans le cheminement qu'elles ont librement déterminés, vers l'autonomie. Je considère chaque personne dans son individualité, sa globalité, son unicité. J'ai recours à différentes approches thérapeutiques (analyse transactionnelle, hypnose ericksonienne, programmation neuro-linguistique, approche psychodynamique) afin d'apporter à chaque personne un accompagnement personnalisé et adapté à ses objectifs. Je privilégie les thérapies brèves orientées vers la solution, l'ici et le maintenant tout en donnant une place au passé toutes les fois où son évocation peut contribuer à l'accroissement de l'autonomie.



Mes compétences :

Soutien psychologique

Techniques de relaxation

Psychothérapie

Handicap

Psychopédagogie

Bilan psychologique

Hypnothérapie

Coaching