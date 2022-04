Beatrice VILLAIN DIT VALENCIENNE

Très intéressée depuis de nombreuses années par la défiscalisation du patrimoine, je souhaite désormais m’orienter vers le métier de gestionnaire de patrimoine. Bien décidée à faire évoluer mon avenir professionnel dans ce domaine, je cherche une entreprise qui pourra m'apporter les compétences nécessaires dans ce domaine.



Curieuse et passionnée, je m'intéresse en permanence à l'évolution des produits et montages financiers et je maîtrise les compétences de base pour réussir pleinement ma reconversion dans ce secteur.



La défiscalisation du patrimoine est pour moi un mode de vie, a chaque placement que je fais ou que je conseil, je pense à l'avenir et surtout à l'imposition. Pourquoi payer trop d'impôts alors que les lois fiscales nous permettent d'en payer moins?



En effet, mon parcours professionnel en cabinet d’expertise, mes connaissances en fiscalité, mon sens du service à la clientèle, ma rigueur et mon goût passionné pour une rationalité maximale, me permettent d’envisager positivement mon avenir au sein de ce metier.



Grâce à cette voie atypique pour ce genre de fonction, nous pourront apporter de la plus value à mon poste.

En effet, pourquoi un client devrait verser des honoraires, en plus, à un cabinet comptable pour faire ses comptes, alors qu'il aura à sa disposition une personne qui pourra gérer sa société civil et établir ses déclarations d'impôts (SCI, SCM, IR, BIC, BNC...).



Mes compétences :

Expertise comptable

gestion de patrimoine