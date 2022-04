Béatrice WENCLAW

Suivant les traces de mon père et de mon grand frère j’ai reçu une solide instruction polytechnique.

J’ai travaillé dans des bureaux d’études en élaborant les projets dans des différents domaines. J’ai développé le sens du concret, de travail en équipe de la responsabilité et de l’organisation.

En arrivant en France et après une formation BTS bureau d’études j’ai continué dans le même domaine pendent quelques années avant d’intégrer l’équipe du Musée de la Parfumerie Fragonard en tant que guide, ensuite assistante commerciale pour devenir six mois plus tard l’assistante de la direction. Cette expérience m’a permis d’évoluer vers les sciences humaines dans la relation de la gestion du personnel et de développer ma qualité d’écoute et d’observation, mais aussi ma tolérance et ma patience.

C’est une période très importantedans mon cheminement personnel enrichie par le travail de bénévole à la Croix Rouge dans le service du SAMU social. Là j’ai découvert la misère, la souffrance, le désespoir et la fragilité humaine.

Suite à la rencontre avec une sophrologue j’ai pu découvrir le bienfait de la méthode et en 2014 j’ai commencé ma formation en Sophrologie afin de pouvoir accompagner, aider et transmettre au plus grand nombre de personnes le bienfait et les valeurs de la méthode.

J’ai visé le secteur des séniors qui m’est particulièrement proche par rapport à mon propre histoire.



Enfin mon idée est celle de semer le petit grain de bonheur et le faire grandir.

« On soigne l’âme avec les formules magique,

Et cette magie, ce sont les beaux discours.

Ils font germer dans les âmes la sagesse et,

Une fois qu’elle y est développée et établie,

Il est facile de procurer la santé à la tête et au reste du corps" Socrate



Mes compétences :

Sophrologue, la relation d'aide, l'écoute rogerien