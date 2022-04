Béatrix BRESSET

Spécialiste de la traduction anglais-français et de la rédaction, je traque le bon mot et la bonne formule, mais aussi la présentation qui attirera l'oeil.

Pour ce qui est de la langue française, je suis une relectrice très attentive et pointilleuse.



Mes compétences :

Administratif

Rédactionnel

Traduction

Relations Internationales

Culture

Documentation technique