Beatriz MARTÍNEZ SOSA

Je suis une designer graphique mexicaine avec 10 ans d'expérience professionnelle. J'ai travaillé en des nombreux projets dans tous les domaines de mon métier, mais surtout en design numérique et web. J'ai travaillé aussi en la direction artistique, campagnes de marketing, rédaction publicitaire et gestion de comptes.



Je suis passionnée par le design et l'art, curieuse des tendances dans les médias et engagée avec l'apprentissage constant. Pour ces raisons, je suis venue en France pour étudier un master recherche en Arts. Avec cette formation, je veux orienter mon parcours vers les institutions culturelles et artistiques où j'aimerais bien appliquer mes connaissances et compétences professionnelles. Je suis à la recherche des projets freelance pour les travailler en même temps que mes études. Je suis une personne disciplinée, responsable et méthodique, engagée en trouver des solutions de communication en chaque nouveau projet.



Mes compétences :

Wordpress

Web design

Infographie

Développement web

Design graphique