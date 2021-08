Beauté Maquillage FORMATION (RABAT)

Envie d'un joli maquillage simple ?https://bit.ly/3idZspK Que ce soit par manque de temps, d'inspiration ou d'expertise ès make-up, voici les meilleurs tutoriels en vidéo pour réaliser un maquillage facile à la maison.



Vous avez été séduite par la grande tendance du nude repérée sur les podiums des derniers défilés et vous rêvez de pouvoir réussir un maquillage simple et discret ? Bruno, maquilleur professionnel nous montre les bonnes étapes à suivre pour maquiller le teint, les yeux et la bouche avec légèreté et glamour.



LES ÉTAPES À SUIVRE POUR RÉALISER UN MAQUILLAGE SIMPLE ET DISCRET

- Appliquer une base abricotée sur le visage



- Appliquer un fond de teint en poudre



- Appliquer de la poudre de soleil avec la méthode du 3 (front, pommettes, menton)



- Appliquer du blush sur les pommettes



- Appliquer un fard pastel abricoté sur lensemble de la paupière



- Appliquer du crayon noir à lintérieur de langle externe



- Appliquer du mascara en couche fine



- Tapoter un peu de rouge à lèvres fuchsia pour rehausser la couleur naturelle de la bouche



Remerciements à



Bruno Vibert, maquilleur professionnel

MAQUILLAGE SIMPLE ET NATUREL POUR LE QUOTIDIEN

Un maquillage facile est particulièrement pratique au quotidien. Pour trouver son « everyday makeup » idéal, il faut quil contienne un nombre limité de produits mais très efficaces. Ainsi, on se concentre essentiellement sur le teint en utilisant un maquillage plus ou moins pigmenté selon ses problèmes de peau et ce qu'on désire camoufler (cernes, boutons etc.). Côté yeux et lèvres, on garde la main légère pour un rendu naturel.

