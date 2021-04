Bedirhan DASTAN

Autodidacte, je sais m'adapter à n'importe quelle

situation et je travaille avec professionnalisme.

Soucieux et rigoureux, je fais tout mon possible pour accomplir les tâches qui m'ont été confiées et ainsi atteindre les objectifs fixés.



Naturellement à l'aise avec les clients et faisant preuve d'empathie, j'ai la faculté de cerner très rapidement les besoins de ces derniers.



Passionné et issu d'une filière informatique, je manie facilement les outils informatiques et la nouvelle technologie.



Mes atouts sont : adaptation, rigueur, sens du service,

connaissance informatique et multimédia en général



Mes compétences :

Adaptabilité

Aisance relationelle

Dynamique