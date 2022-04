Békir YASAR

De nature dynamique, sociable, rigoureux et curieux, je peux travailler aussi bien en équipe qu'être autonome.



Mes expériences à travers le monde professionnel m’ont permis de tirer profit de chaque situation :

- une capacité d’écoute et de communication à travers mes stages en industrie, laboratoire (CRO), en tant que standardiste et en tant que chargé d'affaire,

- un esprit d’ouverture et une facilité d’adaptation grâce à des projets tri culturels (France/Allemagne/Pologne),

- de la patience et de la persévérance grâce à mon engagement auprès de jeunes.



mobile en Alsace, Lorraine, Sofia Antipolis et Suisse.



me contacter par mail pour tous renseignements complémentaires : 1byasar@gmail.com





Mes compétences :

ISO 9001

ISO 14001

CAPA

5S

HACCP

QA

ISO 22000

BPF

ISO 17025

OHSAS 18001

Qualité opérationnelle

Gestion du changement

Assurance stérilité

Gestion de la relation client