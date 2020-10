Belaid OUKEMOUM (BELAID OUKEMOUM)

Je suis Expert-Comptable Diplômé et Agréé par l'Etat, Commissaire Aux Comptes et Doctorant Chercheur en Droit International des Affaires .



Je tiens à porter à votre connaissance que durant ma modeste expérience j'ai développé une expertise avérée dans divers domaines

- du corporate management,

- la finance,

- Management des projets suivant la méthode AGILE,

- la comptabilité (IFRS, SCF USGAAP),

- le contrôle de gestion,

- les techniques bancaires,

- l'audit,

- la fiscalité,

- la veille juridique,

- les ERP et NTIC, de l'accompagnement etc, ce qui m'a valu une polyvalence dans plusieurs métiers et secteurs, etc.



J'ai occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment, Auditeur Sénior, Directeur du Portefeuille, DFC de plusieurs entreprises (de logistique, ETB), PMO, auditeur, formateur dans plusieurs établissements, CFO d'un Groupe de société, DSI, PDG d'une société de TIC et Membres de plusieurs sociétés (informatique, transport voyageurs, etc.