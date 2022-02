Belghit Sehaqui SALIMA

12 années d'expérience au sein du service client FREE Mon management est centré sur la communication, la transparence, et l'implication directe des salariés aux décisions stratégiques de l'entreprise. La responsabilisation est mon cheval de bataille. Je considère l'humain comme la première richesse d'une entreprise. Ma rigueur et mon sens de l'éthique sont mes points forts me permettant d'être un leader reconnu.



Mes compétences :

Ressources humaines

Manager

Crm

Relation client

Management

Account manager

Account

Gestion de compte

Qualité