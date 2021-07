Belkacem BTAILEB (TAILEB)

Nom: TAILEB

Prénom: Belkacem

Date de naissance: 13/04/1959

Education: Ingénieur en génie civil

Université : Faculté de Belgrade, Serbie.

Téléphone +213798675059

Email : tailebbelkacem3@gmail.com





Résumé d'expériences professionnelles:





De l'année 2012 à 2021



A) en qualité de Responsable de Projet: Réalisation d'un Centre de Logistique et de maintenance à Alger

B) En qualité d'ingénieur de suivi : réalisation des travaux de métro d'Alger



L'année 2011

En qualité de Planificateur et Control qualité: Réalisation de bâtiments (1500 logements dans les wilayas d'Alger et de Blida)



De l'année 2008 à 2011

En qualité de Maîtrise d'oeuvre et suivi: Réalisation de deux ouvrages d'art du projet Tramway d'Alger



De l'année 2007 à 2008

En Qualité Ingénieur de chantier: Installation de chantier et construction dune dalle sur des micros pieux pour préserver les pipes de GPL et du carburant durant les travaux du Tramway d'Alger.

Etablissement du décompte général et définitif



De l'année 2003 à 2007

En Qualité d'Ingénieur de Suivi: Réalisation d'un tunnel de transfert hydraulique de 12,5 km, prise d'eau, digue en remblai et les ouvrages annexes du projet de transfert de oued chiffa, Médéa.



De l'année 1989-2003

En qualité d'Ingénieur d'Etudes: Établissement des études de Faisabilité et d'Avant Projet Détaillés de plusieurs barrages dans différents wilayas d'Algérie