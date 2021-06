Ben Rzouga SAMIR

Dans le cadre de la mise en œuvre de projet d'infrastructure d’ordre hydro- électromécanique (stations des pompages et de surpressions, stations des traitements d’eau potable, forages, ouvrages et réseaux d’adduction d’eau potable ou tout autre projet similaire), je participe activement à des missions de contrôle et suivie sur chantier, de supervision, de maintenance et de management.



Agé de 37 ans, je suis titulaire d'un diplôme d’ingénieur en électromécanique en 2001 de l’ENIS (Ecole National d’Ingénieur de Sfax / TUNISIE), J'ai débuté ma carrière professionnel en janvier 2002 au sein de la STEG (Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz) en tant qu’ingénieur contrôle et suivie sous l'encadrement de la direction de transport et distribution de l’énergie électrique dans le département d’exploitation et de maintenance des postes moyenne et haute tension (MT et HT).



Après cette courte période de 6 mois qui était très bénéfique, j'ai été recruté en juillet 2002 à la SONEDE (Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux), j’occupe actuellement le poste du chef service à la direction production de la SONEDE, chargé de l’exploitation et de la maintenance des stations de pompage, de surpression et de traitement des eaux du Nord.



Durant cette période de 13 ans et à ce jour, j'ai vécu plusieurs défis dans le contexte de suivie et de supervision des travaux rattachés aux divers projets de construction et de réhabilitation des ouvrages d’adductions, des stations de pompage et de traitement d’eau potable.



L'aventure et l’environnement hydro- électromécanique continue… lors des missions que peuvent êtres me confier.



