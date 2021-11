Bénali LABLACK

Al Razi conseils est une nouvelle société de communication et événementielle unique et novatrice dans dans trois domaines:



La Visite Médicale à distance VMD®:



Au coeur de l'évolution et l'adaptabilité, du métier de visiteur médical, Al Razi Conseils met en place une solution innovante: la VMD® La Visite Médicale à Distance en Algérie.

Avec l'aide d'outils performants Al Razi conseille informe les professionnels (médecin, pharmaciens) avec une maniabilité et interactivité unique en son genre.





L' Évènementiel:



Impliquée dans toutes les phases de la réalisation, Al Razi Conseils pilote l'ensemble des professionnels nécessaires à la réussite de votre projet et assure ainsi le déroulement précis de vos événements. (en Algérie)





La Première Web TV médicale dédiée au médecins.(en Algérie)





alraziconseils@free.fr



Mes compétences :

Commercial

Commercial export

Communication

Export

Fidélisation

Industrie pharmaceutique

Marketing

médecin

Médical

Organisation

Relation Client