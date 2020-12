Bénédicte ARNAUD - MULLIE

Je dispose d'une expérience multiple en maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre, et en homologation fonctionnelle, acquise en sociétés de services et en interne, dans les domaines Bancaire, Comptabilité, Ressources Humaines, et Transports.

Je suis à l'écoute d'opportunités de missions orientées fonctionnelles et gestion de projet.



Mes compétences :

IBM AS400

Maîtrise d'ouvrage

Animation de formations

Documentation technique

Esprit d'équipe

Aisance relationelle

Analyse des besoins

Supports utilisateurs

Assistance utilisateurs

Documentation fonctionnelle

Recette fonctionnelle

Analyse fonctionnelle

Plan de tests

Informatique bancaire

Stratégies de tests

ALM 12 (HPQC)

Coordination de projets