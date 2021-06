Bénédicte FALC'HUN

Forte de 2 ans d’expérience dans le domaine du tourisme et marketing culinaire, mes différentes missions m’ont permis d’acquérir trois compétences clés : la gestion de projet, la communication multimédia et la gestion de la relation client. Passionnée par ces problématiques et convertie à la révolution digitale que nous vivons, j’aurai à cœur aujourd’hui de contribuer aux enjeux numériques renforçant le caractère cognitif de votre offre de service, de m’investir et de mettre en place une stratégie média via les nouvelles technologies de l’information et de la communication.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Analyse stratégique

Communication écrite

Communication orale

Marketing

Community Management

Website Design

Customer Relationship Management

JavaScript

CSS 3

HTML 5