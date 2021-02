Bénédicte GIVELET

Étudiante en cinquième et dernière année à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux, je me permets de vous adresser ma candidature spontanée.

Afin de finaliser ma formation, j'ai l'intention d'effectuer la HMONP (Habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre) dès septembre 2021, sous réserve de l'accord de l'école.

Cependant, étant disponible dès le 12 juillet 2021, ma priorité est d'intégrer une agence dynamique dans le cadre d'un contrat de travail. Mon objectif étant d'évoluer au sein dune équipe sur du long terme.



Mon diplôme de l'école Boulle en architecture d'intérieur, puis mes dix années d'expériences professionnelles en tant que dessinatrice projeteuse TCE chez Ingerop et chef de projet en agencement, mont permis d'acquérir une totale maîtrise des outils CAO et DAO, ainsi que de bonnes connaissances dans les contraintes liées à l'urbanisme, la réglementation PMR, incendie et des process industriels.

Passionnée par l'architecture, j'ai repris mes études afin de réaliser le rêve immuable d embrasser cette profession.



Au cours de ma formation à l'Ensap de Bordeaux, j'ai réalisé plusieurs projets d'architectures tels que la création de logements collectifs à Arcachon, la réhabilitation de rez-de-chaussée commerciaux en logements à Pampelune, la création d'un pôle culturel à Saint-Vincent de Paul et la participation au concours Saint-Gobain, auquel j'ai obtenu le premier prix national. Cette formation a été très complète et ma permis d'acquérir la maîtrise technique et conceptuelle d'un projet.

De plus, le dynamisme faisant partie intégrante de ma personnalité, je suis totalement motivée et impliquée dans mon travail et les responsabilités qui me sont attribuées.