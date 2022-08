Benedicte LE FALHER

Depuis 25 ans dans le domaine de la Banque Assurances, mon parcours est un enchainement de projets et de mise en oeuvre, du concept à la réalité. Capacité d'adaptation, goût pour les challenges, sens de l'innovation, les étapes se sont accumulées et enrichies au fil des années.

Chaque domaine donnant envie de comprendre autant que d'agir, le parcours s'étoffe et se complète :

- Chargé de clientèle en agence bancaire vers l'audit,

- Audit vers les Ressources Humaines et le coaching

- Gestion de projet vers les risques opérationnel

- Risques vers la gestion et les engagements...



A chaque fois la vision transverse, la conduite du changement, le sens commercial autant que l'intégration du risque à toutes les étapes s'accompagne d'une culture managériale incontournable.

Les projets se mènent avec les hommes, la réussite passe par leur motivation, quelque soit le domaine.



Mes compétences :

Projet RH

Communication interne

Audit

GPEC

Management

Gestion de projet

Banque de détail

Coaching

Crédit à la consommation

Formation

RH

Risque opérationnel/financier

Prévention des risques et des crises