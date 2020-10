Bénédicte RIVOIRE

Educatrice spécialisée, équithérapeute et coach de vie je dispense des séances individuelles et/ou collectives médiatisées par le cheval dans une perspective de soin, de développement personnel et de coaching.



Mes interventions se déroulent dans des structures équestres partenaires à l'est de Toulouse (Ecuries du Bois Portier à Pin Balma et Centre Equestre Impulsion à Balma) et dans le Tarn (Poney Club de la Salamandre à Puylaurens).



Vous trouverez de plus amples informations sur www.educhorsing.com



Mes compétences :

Coordination de projets

Animation socioculturelle

Travail en équipe

Psychologie clinique

Accueil physique et téléphonique

Aisance relationelle

Education

Equithérapie

Rédaction