Benjamin BAISSAC

Elève ingénieur au département génie électrique à Polytech Clermont-Ferrand, je viens de terminer mon stage de 3e année chez Ingespace.



Ma formation à Polytech Clermont-Ferrand m’a permis de consolider des compétences acquises lors du DUT que j’ai suivi à l’IUT Paul Sabatier de Toulouse. J’ai ainsi pu tout au long de ces5 années mettre en pratique les notions vues en cours grâce à de nombreux projets comme par exemple la réalisation d’un télémètre numérique à l’IUT ou encore la commande d’un moteur à courant continue à Polytech.



De plus, le stage de validation du DUT réalisé au sein de l’unité d’intervention d’Auvergne de l’entreprise Orange m’a permis de développer des compétences transversales comme par exemple la relation client ou encore la rigueur en intervention.



Enfin, l’association de robotique que j’ai présidé pendant une année a été une bonne expérience pour apprendre à la fois à gérer une équipe et à la fois des projets pour continuer le travail qui a été fait et accentuer la dynamique du groupe.



Mes compétences :

Electronique numérique

Proteus 8

VHDL

Langage C

Informatique embarquée

Electronique analogique

AWR Microwave Office

Microchip PIC

Télécommunication numérique

Renesas RX

Automatique

Intel FPGA

Réseau

High-performance Embedded System

Gestion de projet

Management

MPLABX

Microsoft Office

Travail en équipe

FPGA Xilinx