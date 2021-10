Benjamin BOURREE

Nos carrières peuvent nous apporter une richesse de savoir et de compétences pour qui sait être curieux, ouvert et agile.

Des services méthodes (logistiques, industrielles) dans lindustrie à la formation dadultes (salariés, étudiants, demandeurs demploi, ) en passant brièvement par laffrètement, lencadrement sur plate-forme log, la conduite de ligne, laccompagnement en entreprise, je reste toujours pragmatique devant les organisations/projets. Prêt à gérer les aléas avec mes collègues sans perdre de vue les objectifs et toujours en assurant la sécurité, la qualité et la bienveillance pour lensemble des partenaires.



mes leitmotivs :

"pragmatisme et bon sens"

"une crise c'est l'opportunité de changer quelque chose qui ne fonctionne pas"

"ne rien faire c'est déjà prendre une décision (et mauvaise ;-) ) : le statu quo"

"les entreprises disposent d'un potentiel de ressources parfois inexploitées : ses salariés"

"faut que ça tourne"



mes savoirs-être :

La capacité dadaptation

respect

la prise de recul / analyse

le travail en équipe