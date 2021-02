Benjamin DEVUYST

Passionné par l'informatique, je considère que la technique n'est qu'un outil passionnant mis au service de problématiques.



Vu de l'extérieur, je suis souvent qualifié de "Pro-Microsoft".



Méa Culpa ! J'avoue être dénoncé !



Je suis convaincu que le produit ou la technologie miracle n'existe pas (il y a toujours des aléas, quel que soit la technologie utilisée, Microsoft ou Java ou autre).

Néanmoins, Microsoft fait partie des entreprises qui nous permettent de réaliser des produits fiables, rapidement et dans de bonnes conditions (documentation, suivi des experts, ...).



D'où ce petit côté Microsoftien...



Mon expérience, tant métier que technique, me permet de pouvoir effectuer des choix d'architectures, en lien avec les besoins.

Il ne s'agit en aucun cas de se faire plaisir, mais plutôt de rechercher la solution technique la plus simple et efficiente possible pour le contexte traité.

Ceci en gardant à l'esprit la maintenabilité de l'application dans le temps, et son intégration dans un système d'information existant.





Mes compétences :

Windows Azure

Architecture

Windows

Responsable

ASP.NET

Dot net

Javascript

WCF

WPF

TFS

MCTS

expertise

Entity Framework