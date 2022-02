Benjamin FELICE

Direction, en binôme paritaire, du cabinet Langevin & Associés.



Langevin & Associés travaille en étroite collaboration avec les acteurs des ministères, des établissements publics, des collectivités territoriales, des établissements denseignement supérieur, de recherche et dinnovation et des organismes dintérêt général.



Les consultants de Langevin & Associés réalisent des prestations détude, dévaluation de politiques publiques, de conseil stratégique, daccompagnement de projet, danimation et de formation, dans le cadre de 2 pôles dexpertise :

- Développement durable : https://langevin.eu/dd

- Enseignement supérieur - Recherche - Innovation : https://langevin.eu/esri



Visitez notre site https://langevin.eu/ et contactez-nous pour toute collaboration !