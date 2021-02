Benjamin GUENARD

Que vous soyez une entreprise, une association, une agence ou un artiste,

Que vous envisagiez la refonte ou la création d'un site vitrine, e-commerce, associatif, blog, portofolio...

Que vous recherchiez un prestataire pour du webdesign, de l'intégration, du développement...



Quelque soit votre secteur d'activité ou votre projet, toute ma rigueur et mon professionnalisme sont à votre service.



Faire appel à moi, c'est :

Des créations sur-mesure;

Une qualité d'écoute, de la souplesse, de la réactivité et le respect des délais;

Un interlocuteur unique tout au long de votre projet (de la conception à la réalisation);

Des tarifs plus compétitifs pour une même garantie qualité.



Mes compétences :

Analyse de données

Analyse technique

Analyse des besoins

Analyse fonctionnelle

Gestion de projet

CodeIgniter

Webdesign

CMS

jQuery

CSS 3

HTML 5

Conception