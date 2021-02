13 ans d’expérience dans l'exploitation des systèmes d'information et dans la gestion de projet

Expertise des problématiques de gestion et d'exploitation pour l'organisation d’événements culturel et sportif , pour la gestion d'une enceinte multi-événementielle, ou pour la gestion d'un club sportif de haut niveau.



Mes compétences :

Informatique

Système d'information

CRM

Réseaux d'entreprises

Audiovisuel

Gestion de projet

Billetterie

Monétique

Gestion de la relation client