Benjamin MARTIGNAC

D'abord formé aux Pays-Bas, en technologies et management de l'environnement, je me suis spécialisé rapidement dans le domaine de l'eau. Mes expériences : Technicien de laboratoire, 6 mois à l'institut de recherche Pêches et Ocean Canada - Technicien chimiste, 9 mois à la centrale EDF de Cordemais (44) - Technicien traitement des eaux, 3 mois à la station d'épuration de Grimaud (83).

J'ai ensuite été diplômé d'une Licence Professionnelle en Agriculture Biologique.

Après 9 mois à faire du WWOOFing (bénévolat en agriculture biologique), principalement en Bretagne, à expérimenter pas mal de choses, j'ai accouché d'une nouvelle passion pour la Spiruline. Passion que j'ai exercée pendant 3 saisons, toujours en Bretagne.

Aujourd'hui, j'ai commencer des remplacements en Biocoop. On devrait aussi m'appeler pour des petits travaux de menuiserie. Je poursuit également ma quête vers un projet de préparation d'une boisson santé inédite. Et je garde néanmoins en tête l'idée de revenir un jour à la culture de micro-algues alimentaires, avec son aspect Recherche et Développement, obligatoire dans ce secteur toujours innovant.



Mes compétences :

Écologie

Ingéniérie

Eau

Gestion de projet

Chimie

Energie

Environnement

Management

Biologie

Analyse