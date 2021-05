Passionné de jeux vidéo, de dessin et de graphisme, j'adore inventer des personnages et des histoires à leur faire vivre ainsi que créer des environnements graphiques harmonieux et modernes.

Je m'entraine donc à dessiner sur tablette graphique et je réalise aussi des logo, overlay de stream et bannières pour les réseaux sociaux d'associations esport et autres streamers



Mes compétences :

- Word, Excel, PowerPoint

- Photoshop CC

- Illustrator CC

- Dessin