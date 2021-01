Benjamin ROMBEAUT

Actuellement Chargé de Communication, je cherche un poste en alternance en webmarketing pour préparer un Master.



Je vise en effet à long terme un poste en gestion de projet, direction ou consultation en webmarketing et communication digitale. Fort de mon expérience en communication pour des organisations, je cherche à acquérir de l'expérience en marketing auprès d'entreprises privées.



Quelques exemple de missions qui m'intéresseraient particulièrement : assistance au développement de la stratégie marketing et webmarketing, conception, mise en place, évaluation et développement d'actions via les outils de statistiques type Google Analytics ; suivi et développement de programmes d'affiliation ; mise à jour des offres commerciales sur les supports de communication ; création et déploiement d'une stratégie SEO/SEM au national et à l'international ; développement de nouvelles actions d'acquisition de trafic, de conversion, conception, création et développement d'outils web : sites, boutiques e-commerce... bref, toute mission de marketing stratégique ou opérationnel adaptée à l'usage des canaux digitaux.



Je serai disponible pour démarrer un nouveau contrat à partir de juillet 2016.

N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Création de site web

Conception-rédaction

Adobe Photoshop

Stratégie de contenu

Google-fu

Stratégie Internet

Adobe Indesign

Travail d'équipe

Autonomie

Community Management

Twitter

Tweetdeck

Facebook

Adobe Illustrator

Créativité

Rédactionnel

Suite Office

GIMP

Wordpress

Communication

Joomla

Magento

Prestashop

Référencement

SEO

Expression écrite