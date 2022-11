CommeJadis.fr se définit comme un service de réservation en ligne de billets pour des activités de loisirs à la ferme en Île-de-France. L'objectif est de réconcilier les citadins franciliens avec leurs terroirs grâce à la rencontre entre un agriculteur et des familles de la ville.



Les activités proposées tournent autour de l'éducation à l'environnement et la transmission de la passion agricole. L'agriculteur vous accueille sur son lieu de travail pour vous faire découvrir son univers et même vous donner l'occasion de participer à des ateliers pratiques.



En tant que fondateur du concept, mon rôle est de nouer des partenariats durables avec ceux qui cherchent à préserver les petites exploitations agricoles en Île-de-France par la valorisation du travail agricole auprès du grand public.



Benjamin SAKSIK

