Benjamin VICTOR

Connaissance de l’environnement Internet



• Maitrise des nouveaux usages du web et des outils de promotion sur internet tels que l’indexation des contenus dans Google News, Twitter et Facebook ;

• Socialisation des IHM après identification des use case produit et intégration de l'Open Graph ;

• Appropriation des moteurs et outils de recommandations (sémantique, personnalisé, objet, sociale...)

• Maîtrise du processus de lancement d’une offre et maîtrise du modèle économique Internet ;

• Veille active du web et des nouveaux usages ;

• Connaissance des technologies récentes, des techniques du développement web ;





Conduite de projet



• Audit et analyse fonctionnel de sites / systèmes d'information existants ;

• Analyse d'opportunités et problématiques spécifiques secteur ;

• Rédaction de cahiers des charges et spécifications fonctionnels ;

• Études de conception des sites web (organisation de contenu, structure, navigation et ergonomie …)

• Benchmarking, études de cas, identification des indicateurs clés de performance (KPI) ;

• Refonte éditoriale et fonctionnelle des sites web en intégrant des nouveaux contenus et services interactifs à forte valeur ajoutée, A/B testing, conduite de changement ;

• Gestion de projets web (planning, coordination, suivi et organisation du travail d'équipe, rédaction de cahier des charges / spécifications fonctionnelles, organisation de tests, gestion de prestataires) ;



Mes compétences :

Marketing

MOA

Nouvelles technologies

Réseaux sociaux

Direction de projets

Communication

Web

MOE