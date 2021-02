Benkouiten FAHIMA

Je suis passionnée par le domaine du haut de gamme, la beauté et du luxe. titulaire d'un diplome supérieur force de vente, j' aime la vente directe.



J 'aime faire découvrir de nouveaux produits, de nouveaux concepts, écouter, établir un climat de confiance, car le respect et la satisfaction du client sont les clés d'une fidélité pérenne.



Dynamique, souriante, réactive et excellente vendeuse je recherche toujours de nouveaux challenges à relever.



Mes compétences :

Bon relationnel, sens de la diplomatie, amabilité, écoute, aisance téléphonique, bonne élocution, capacité rédactionnelle, uilisation des outils bureautiques, capacité de réaction, assertivité, capacité dadaptation