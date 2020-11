Bennani ADIL

Domaines d’intervention :



Gestion de projet : cycle en V et méthode agile

Assistance à maîtrise d’œuvre : analyse des besoins, rédaction du CDC et du SLA

Business Intelligence : mise en place des solutions de pilotage des performances d’entreprise

Conception et développement Java/J2EE



Compétences Techniques :



Langages : Java, JEE (JMS, JMX, JDBC,jsp), Swing, XML

Frameworks : Spring, Ibatis, JDO (KODO), JUnit, Log4j, RCP eclipse, JFace, SWT, Quartz

Serveur : Tomcat 6.0

SGBD : Oracle 11, Sybase 15.0, MySQL 5.0, PostgreSQL

Conception : Design Patterns, MERISE, UML, PowerAMC, RationalRose2000

Industrialisation: Bomboo, Maven, ANT, SVN, CVS, PVCS, JIRA,

Qualimétrie : PMD, JDepend, Findbugs, Optimal Advisor, CheckStyle

Outils : MSProject, eclipse



Mes compétences :

agile

AMOA

AMOE

Architecte

Architecte SI

Business

Chef de projet

Conseil

Consultant IT

Cycle en V

Gouvernance

Gouvernance SI

J2EE

JAVA

Java j2ee

JEE

Méthode agile

Microsoft Business Intelligence