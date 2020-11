Benoît BÉNÉTHUILIÈRE

Diplômé de Polytech Lyon en spécialité Mécanique, j'ai choisi de poursuivre ma formation par un Master 2 en Management et Administration des Entreprises à l'IAE de Lyon. Cette double compétence, associée à un diplôme de technicien supérieur en Génie Mécanique et Productique, me permet d'avoir une vision plus globale du monde professionnel.



Mes expériences variées dans différents secteurs viennent compléter mon profil pluridisciplinaire.



Curieux de tout, efficace et pro-actif, je m'investis activement dans mon travail afin d'affiner mes connaissances.

Mes compétences très complémentaires me permettent d'évoluer en autonomie, mais j'ai besoin de mouvements et de contacts.







Mes compétences :

Planification

CAO

Rigueur au travail

Organisation et stratégie

Conception

Relationnel

Management

Energie

Marketing

Acteur de la bonne humeur

Suivi de projets

Optimisation des outils

Curieux