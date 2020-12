Benoit BENOIT SELLIER (SELLIER)

Après un parcours orienté Management et Qualité, j'ai souhaité me diriger vers le développement informatique. Pour cela j'ai validé un cursus de Concepteur Développeur Informatique à l'ENI école.

Cette formation et le stage qui s'en est suivi m'ont permis d’acquérir les compétences nécessaires en testing, en langages informatiques (PHP, JAVA/J2EE, SQL, C#, CSS, Git...) comme en méthode de gestion de projets informatiques (Agile, Scrum, UML)...

Suite à ma formation j'ai effectué une mission d'ingénieur étude et développement via DTA Ingénierie puis j'ai rejoins Bodet-Software toujours en Java/JEE.

Je complete actuellement mon profil d'informaticiens en réalisant une mission de test chez VSCT Nantes (Scrum, testing, mobile, Jira, accessibilité,outils d'analyse et de test du traffic web , tracking...).



Durant mes expériences j'ai acquis des compétences:

- en connaissance des entreprises

- en techniques spécifique métiers: informatique, qualité...

- en management, jusqu'à 100 personnes à gérer

- en encadrement de projets (y compris transverse): planification, organisation et attribution des missions, contrôle des délais et de l'atteinte des objectifs compte rendus au donneur d'ordre et à la hiérarchie

- en travail à l'international (ONU-Liban)



De plus j'ai acquis et/ou améliorer des savoir être:

-responsabilité (renseignement, matériels technique)

-adaptabilité (diversité des missions, des situations et des métiers)

-prise de décisions dans les délais (parfois très court) avec de fortes implications

-qualité d'écoute, ouverture d'esprit



Maintenant bénéficiant de 14 ans d'expérience professionnelles qui m'ont permis d’acquérir un profil riche par l'acquisition de savoir-être spécifique et les ayant diversifiés et concrétisés grâce à mes diverses expériences je me positionne sur le secteur Nantais dans le domaine de la conception/développement informatique comme du testing afin de m'exprimer sur mes diverses compétences.



Mes compétences :

Qualité

International

Sécurité

Mécanique

Ingénieur

QSE

Management

Environnement

Développement informatique