Benoit CATTANEO

En recherche active d'un contrat dans les métiers de la communication et du marketing, je souhaite apporter mon énergie et ma force de proposition dans des projets de communication brand content, média-marque et d'influence digitale pour des grandes entreprises ou des sociétés en recherche de partenariats.



Domaine de compétence :

Brand Content

Marketing

Gestions de partenariats

Stratégies d'influence web

Communication de crise

Communication politique et institutionelle

Social TV / Transmédia

Médias-Marques

Droit des médias



Résumé :

Passionné par le monde des médias et la communication, j’ai terminé mes formations à SciencesPo et au CELSA en axant mes travaux de recherche et mes stages autour des problématiques télévisuelles contemporaines et des stratégies de création Brand Content dans les programmes.



Après un apprentissage des métiers de la programmation chez France 5, j'ai intégré l'équipe de l'émission La Quotidienne sur France 5 pour devenir ensuite chef de service digital de l'entreprise de production. Actuellement responsable des partenariats financiers et brand content de deux émissions, je suis en charge de la stratégie et de la création des contenus d'association de marques à l'antenne et sur le numérique.

Comme chef de service, je gère la formation et la supervision des équipes digitales de la Jara & Co. J'assure également les opérations de communication de l'entreprise Jara & Co





Mes compétences :

Capacité d'analyse et de synthèse.

Aisance rédactionnelle et organisationnelle

Maîtrise des outils informatiques

Bon relationnel et qualité d'écoute

Marketing

Audiovisuel

Radio

Média

Influence digitale des entreprises

Communication des entreprises

Community management

Stratégie Brand Content

Management d'équipe