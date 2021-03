Benoît GABOSSI

Riche d’un parcours réussi sur différents secteurs, j’ai su mettre en pratique mes qualités de commercial, de manager et de gestionnaire.



Homme du commerce, je me passionne dans le développement du business, la négociation et la fidélisation client tout en étant concentré sur mes objectifs tant bien quantitatifs que qualitatifs.



Manager, les équipes que j’encadre me permettent d’éprouver au quotidien mon leadership, mon sens de l’adaptabilité et ma capacité à fédérer.



Responsable d’Agence, je sais piloter et optimiser le fonctionnement de l’entité dont j’ai la charge par les processus et les stratégies que je mets en place.



Me contacter :

benoit.gabossi@gmail.com

06.23.15.05.11



Mes compétences :

Leadership

Gestion de projet

Négociation

Stratégie commerciale

Management

Relations clients

Industrie

Direction de centre de profits

Adaptabilité

Prescription

Fidélisation client

Développement commercial