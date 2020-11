Benoit GAREAU

Bonjour, vous êtes sur ma page de présentation Viadéo. Vous trouverez l’ensemble de mon parcours scolaire et professionnel.



Initialement, je suis à la recherche d'un poste en industrie ou entreprise en tant qu'assistant technique ou assistant d'ingénieur.



Mais je recherche actuellement tout opportunité de travailler sur des plateformes maritimes (offshore) pétrolières ou autres.



Mon parcours est atypique car je possède des études en :



- Management et Gestion Ressources Humaines (BAC+3 MGRH),

- Sciences et Techniques Industrielles avec un BTS Assistance aux Technique d'Ingénieur (BTS ATI )et

un BAC STI Génie Électrotechnique (BAC STI GET),

- Plus récemment, j'ai passé et obtenue le TOEIC anglais avec un score de 725.



5 ans d'expériences en production dans la sidérurgie / métallurgie, 6 mois en Ressources humaines, 2 stages en Assistance technique d'ingénieur et des nombreuses missions d'intérim.



Voici mon CV Vidéo que je décide enfin à créer et publier Voir les icônes juste en dessous avec YouTube



https://www.youtube.com/watch?v=nP9eDSBIUVs



Mes compétences :

Qualité

Production

Assistant

Technicien

Ingénieur

Ressources humaines

Entretiens professionnels

Recrutement

Administratif

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word