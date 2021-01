Benoit GAROCHE

Après des études d'ingénieur, j'ai rapidement orienté ma carrière vers le métier des Ressources Humaines.



Professionnel des RH depuis près de 20 ans, je suis d'abord un homme de terrain. J'ai acquis savoir-faire et compétences sur toutes les facettes de la fonction : recrutement, formation, rémunérations, gestion des carrières, relations sociales, conseil au management et définition de politique RH...



De 2009 à fin 2014, j’ai pris la Direction des Ressources Humaines du plus gros site de John Deere en France (usine, centre d’essai moteur, branche commerciale et services partagés) en charge de l’ensemble des problématiques RH, de la santé et de la sécurité. J’ai vu mon périmètre élargi fin 2014, pour prendre également la responsabilité RH de la Branche Commerciale française, avec pour mission l’optimisation des RH sur le Campus d’Orléans. J’ai occupé ce poste de DRH du campus d’Orléans jusqu’à fin 2017.



Depuis le 1er Janvier 2018, j’ai rejoint les équipes européennes de John Deere à Mannheim (Allemagne) au siège européen de l’entreprise. Je suis en charge du Talent Management sur un périmètre Europe.



Mes compétences :

GRH

International

Manager

Relations sociales

Ressources humaines