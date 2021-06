Benoit GILLES

Recherche active dans différents domaines d'ingénierie (logistique et supply chain, méthodes process et industrialisation, amélioration continue) dans le cadre d'un déplacement géographique (Brest - Finistère 29) et suivi de conjointe. 14 années d'expériences, nombreuses missions réalisées et compétences dans lamélioration et l'optimisation des organisations logistiques et des secteurs de production.





Logistique Gestion industrielle

Management de la chaine logistique (BASICS)

Pilotage et synchronisation des flux (Syncflows, Kanban)

Outil damélioration continue LEAN manufacturing, Six Sigma, SMED, 5S

Gestion de projet et de lanalyse de la valeur (AFAV)

Progiciels de Gestion Intégré (SAP)



Méthodes - Process Industrialisation - Produits

Industrialisation des nouveaux produits (Check-list dindustrialisation, AMDEC)

Suivi de la fabrication des nouveaux produits (6-10 produits/ans)

Analyse et détermination des temps de fabrication (Chrono analyse, MTM 2)

Chiffrage des coûts de fabrication et détermination des standards de prix et des devis

Taktime, équilibrages des lignes de fabrications

Amélioration et optimisation des outils et des processus de production

Amélioration de lergonomie et des postes de travail

Rédaction, organisation, suivi des bases documentaires (modes opératoires, documents techniques)

Développement et suivi doutils de mesure de la performance (TRS)

Identification des dysfonctionnements et des besoins dévolution, utilisation des méthodes de résolution des problèmes et réalisation de plans dactions préventives et daméliorations



Management

Encadrement déquipes (110 agents)

Support technique à lensemble des collaborateurs

Organisation et conduite de réunions, animation de séance de travail

Formation des opérateurs sur les nouveaux équipements, modes opératoires et produits



Achats - Approvisionnement

Définition et suivi de la politique achats approvisionnement

Analyse et définition du juste besoin

Sourcing, évaluation et choix des fournisseurs



Compétences complémentaires

Word, Excel, PowerPoint, MS Project, AutoCAD

Anglais : Lu, écrit, parlé (TOEIC 755 points)



Mes compétences :

Ergonomie

Taktime

Chrono analyse

MTM 2

AMDEC

Gestion de projet

Kanban

SMED

Lean supply chain

5S

Lean management

Six Sigma