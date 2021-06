A la recherche d'un stage ou d'un emploi à partir du 4 mai 2015 à la suite de ma formation bac +4 Concepteur Développeur Informatique.



C'est pourquoi je souhaite pouvoir vous démontrer ma capacité d'apprentissage et d'adaptation, ma rigueur et mon esprit de synthèse.



Mes compétences :

Smalltalk

Linux

VisualWorks

SQL

Oracle

Microsoft Windows 7

Java

HTML5

C Programming Language