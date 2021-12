Benoit MARIET

Militaire de carrière depuis 21 ans au sein de l’Armée de Terre, j’occupe le poste de responsable de la planification, programmation des activités du régiment et contrôleur de gestion depuis 6 ans. Mes capacités de gestion alliées à mon sens pédagogique sont de réels atouts qui m’ont permis de réussir à ce poste à responsabilités.



Dynamique, rigoureux et appréciant le travail en équipe, j’ai cumulé de nombreuses expériences au poste de contrôleur de gestion, de planification et de programmation. Ces activités m’ont permis de prouver mes capacités d’autonomie, d’écoute, d’analyse et de force de proposition.

Je possède de vraies qualités d’organisation et un grand sens d'adaptation, qui me permettraient rapidement de m'intégrer et d'apporter de vrais atouts à votre entreprise. Passionné par les métiers techniques nécessitant une fiabilité sans faille, votre entreprise reflète tout à fait ma vision du monde professionnel.



Aujourd’hui, dans le cadre de ma reconversion en secteur civil, je souhaite apporter mes compétences professionnelles, mon expertise et ma capacité d’organisation au sein d’une nouvelle équipe avec de nouveaux objectifs.



Avec une rigueur de travail, un sens des responsabilités et de la disponibilité ainsi qu’une capacité d'adaptation et d’analyse éprouvés tout au long de ma carrière militaire, je saurai être un atout pour votre entreprise.



Dans l’espoir de pouvoir apporter ma collaboration, je reste à votre disposition pour vous exposer plus en détails mes motivations et mes compétences.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.



Mes compétences :

Maitrise de Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Internet