Benoit MEYERSTEIN

Après près de quinze années de management commercial, dont sept en tant qu'export manager auprès d'un des grands industriels de l'emballage, j'ai créé début 2005 une SAS spécialisée en trading/outsourcing de packaging opérationnel personnalisé pour le commerce de détail européen du luxe, de prêt à porter, maroquinerie, lingerie, bijouteries, alimentation fine, chocolateries,... Aujourd'hui notre CA est supérieur à 4 M€ avec de nombreux clients de renommée internationale :Lenôtre, Swarovski, Clarins, DDP, De Fursac, Aéroports de Paris, Weiss, BaByliss, Comptoir des Cotonniers, Casino, Copy-Top, Nespresso, Volcom, Nestlé, Daum, Un Jour Ailleurs, Le Tanneur, Garnier Thiebaut, Bébé9, Jardin des Fleurs, Lise Charmel, Le Géant des Beaux-Arts, Roland Garros, Société Générale, Blanc d'Ivoire et Blanc des Vosges, Courir, Chausséa, Oxbow, Villaverde, Petit Bateau ...

De par notre actionnariat mixant producteur asiatique et trader anglo-saxon, réactivité, créativité et compétitivité sont nos points forts.



www.outtarget.com

Portfolio : www.laissezvousemballer.com



Mes compétences :

Asie

Décoration

Emballage

Luxe

Packaging

Prêt à porter