Benoit MUGNIER

Expert du transport et de la logistique, je souhaite élargir mon expérience au sein d'une supply chain stratégique dans une structure avec une dynamique de changement.



Les 3 axes que j'aime particulièrement sont :

- développer les hommes et les organisations pour faire grandir, structurer et s'adapter aux évolutions

- mettre en place et suivre une stratégie par le pilotage d'indicateurs et la gestion de projet pour atteindre les objectifs

- animer les relations avec les partenaires pour convaincre les clients et négocier avec les prestataires



Mes compétences :

Gestion

Affrètement

Transport

Organisation

Audit

Management

Logistique

Contrôle de Gestion