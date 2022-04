Benoit PEYRAN

Bonjour,



Diplômé d’une licence professionnelle de Conception et Intégration de Services et Produits Multimédia (Licence CISPM).



La formation CISPM est orientée vers la conduite de projets multimédia. La licence m’a permis d’être associé à des responsabilités lors d’un projet web pour une association étudiante. Le but était de développer avec une équipe, tout au long de l’année, un site web et d’autres supports de communication.



Mon DUT Services et Réseaux de Communication (SRC), m’a permis de découvrir et de m’intéresser à la réalisation de court-métrage. Pendant cette formation, j’ai conçu deux projets vidéo. Le premier concernait la réalisation de la promotion des relations internationales à l’IUT de Tarbes (dans le cadre du projet d’étude). Le second projet portait sur le thème des TIC (Technologies de l'Information et de la Communication).



Cette grande diversité de compétences me permet d’être polyvalent lors de la réalisation d’un projet multimédia. Donc une aptitude de compréhension et de communication avec tous les membres d’une équipe.



Je dispose des compétences suivante :



Informatique :



Logiciels : Photoshop, Quark Xpress, Illustrator, Adobe Première Pro,Flash.



Langages Informatiques : XHTML, CSS, XML, PHP, MySQL, JavaScript, AS3.



Langues : Anglais : Niveau Scolaire (parlé, lu, écrit).



Autre : Gestion de projet multimédia, connaissances en marketing, webmarketing