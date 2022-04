Benoit PRIEU

En préstation de service (Segula Marta Technologies) chez PSA Peugeot Citroen depuis Novembre 2014, j'occupe le poste de Responsable Ingénerie Montage au sein du service Conception Montage lancement de Véhicule pour plusieur projets Chine.

Je suis notamment en charge de :



- Animer l’équipe projet pour l’industrialisation d’un véhicule au montage.

- Piloter la démarche qualité en projet.

- Piloter des livrables techniques : remontage numérique & physique, organisation du montage des pré-séries.



Je suis un des interlocuteurs privilégié entre les centres de développement à Vélizy et Shanghai, pour la production des véhicules qui seront fait à Shenzhen où Wuhan.



J'ai depuis Mars 2016 acquis la fonction en plus de mon poste chez PSA, celui de coordinateur du Centre de Service Ingénierie Montage pour les activités de Responsable Ingénierie Montage (RIM) et Engineering Quality Leader (EQL).



Mes compétences :

Benchmarking

Solidworks

Python Programming

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Matlab

Maple

Linux

Java

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

HTML

CATIA