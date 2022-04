Benoit RANNOU

Bienvenue sur ma page,



De formation matériaux, J’évolue dans les domaines des Méthodes et de la R&D / R&T depuis 2009.

J’ai évolué dans des organismes de recherches mais aussi en industries avec pour fil conducteur les matériaux, et leurs propriétés diverses, pour répondre aux besoins des partenaires / clients.



A chaque étape de mon expérience, j’ai ainsi contribué à la mise en place de méthodes pour développer et pérenniser les process de test / fabrication et contribuer à l'amélioration continue dans le cadre des critères qualité - coûts - délai des projets sur lesquels j’ai travaillé.



Bonne visite,



Mes compétences :

Physico-chimie

Reporting

Conception CAO

Superalliages

Science des Matériaux

Métallurgie

Corrosion