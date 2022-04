Benoît RAYMOND

- Créatif, rigoureux, méthodique et goût du travail en équipe

- Capacité de gestion de multiples tâches dans un environnement complexe

- Esprit d’analyse et de synthèse pour partager ses décisions

- En veille permanente sur les méthodes et technologies marketing

- Maitrise de la problématique de mobilité en entreprise

- Aisance et experience de travail dans des grands groupes comme des TPE

- Parfaitement bilingue en Anglais



Mes compétences :

Communication

Internet

Langue anglaise

Marketing

Stratégie

Stratégie d'entreprise

Management

Management commercial

Gestion de projet

Négociation commerciale

Négociation contrats

Techniques de vente